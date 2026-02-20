A Spor’da yarı final heyecanı

Basketbolda Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası coşkusu, Dörtlü Final heyecanıyla devam ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılacak karşılaşmalar, A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Günün ilk müsabakasında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes saat 17.15'te karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak diğer müsabakada Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak. Kazanan takımların adlarını finale yazdıracağı Türkiye Kupası pazar günü sahibini bulacak.

BUGÜN

17.15 Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes

20.45 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom

PAZAR 20.00 Final