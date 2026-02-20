Ziraat Bankası Türkiye Kupası: Anadolu Efes’i mağlup eden Beşiktaş GAİN finalde!

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda ilk yarı final maçında Beşiktaş Gain ile Anadolu Efes'le kozlarını paylaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlandı.
Karşılaşmayı siyah-beyazlılar, 91-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kartal'ın rakibi Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.
Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali, 22 Şubat Pazar günü saat 20.00 oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ GAİN: Yiğit Arslan 8, Dotson 11, Mathews 12, Kamagate 10, Morgan 10, A. Brown 9, Sertaç Şanlı 18, Berk Uğurlu 2, V. Brown 7, Thomas 4
ANADOLU EFES: Loyd 13, PJ Dozier 24, Poirier 7, Weiler-Babb 2, Ercan Osmani 14, Lee 4, Swider 10, Jones 2, Şehmus Hazer 3, Erkan Yılmaz 31'İNCİ PERİYOT: 23-20
DEVRE: 53-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-69