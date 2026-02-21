Fenerbahçe’den müthiş dönüş

Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda günün diğer yarı final mücadelesi nefes kesti. A Spor'dan yayınlanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u geriden gelerek 86-78 mağlup etti. İlk çeyreği 20-11, ilk devreyi de 42-34 Türk Telekom önde kapatırken ikinci yarı bambaşka bir F.Bahçe sahadaydı. Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren, hücumda da istediğini alan Kanarya, 60-56'lık üstünlükle son bölüme gitti. Başkent takımı final periyoduna etkili başlasa da son anlarda sarı-lacivertliler geri dönüşe izin vermedi. Mücadeleyi 8 sayı farkla Jasikevicius'un ekibi kazandı. Talen Horton-Tucker 24 dakikada 29 sayı, 7 ribaunt ve 2 assitlik performans sergileyerek takımını sırtladı.

GEÇEN SENE DE KARŞILAŞTILAR

Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, geçen sene de finalde kozlarını paylaşmış ve sarı-lacivertliler 104-81 kazanarak kupaya uzanmıştı. Heyecan dolu müsabaka yarın saat 20.00'de Sinan Erdem'de oynanacak, gözler A Spor'da olacak.