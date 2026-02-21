Jasikevicius ve Alimpijevic’ten final maçı sözleri! Dev derbi heyecanı A Spor’da

EuroLeague'in son şampiyonu ve bu sezonun lideriyle karşılaşacaklarını hatırlatan milli oyuncu, "İyi durumdayız. Güzel bir maç olacak. Futbol takımının maçıyla denk geliyor ama taraftarlarımızın bizi burada en iyi şekilde destekleyeceğini biliyorum. Umarım bu kez kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı, konuşmaların ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle son buldu.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasındaki final maçı yarın saat 20.00'de başlayacak. Dev final A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.