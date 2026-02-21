Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Kartal’dan finale pençe
Giriş Tarihi: 21.02.2026

Kartal’dan finale pençe

Yarı final maçında siyah-beyazlılar, Anadolu Efes’i yenerek üst üste ikinci kez finale yükseldi. Sertaç Şanlı 18 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu

Kartal’dan finale pençe
  • ABONE OL
Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 mağlup etti ve finale yükseldi. A Spor ekranlarından basketbolseverleri ekrana kilitleyen dev maçta ilk çeyrek siyahbeyazlıların 23-20 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta farkı açan Kara Kartal, soyunma odasına 53-39 önde girdi. A.Efes, üçüncü çeyrekte 63-62 öne geçti. Beşiktaş, Sertaç Şanlı'nın son saniyede attığı üçlükle üçüncü periyotu 71-69 üstün bitirdi. Nefes kesen dördüncü periyot sonunda maçın kazananı Dusan Alimpijevic'in öğrencileri oldu. Siyah-beyazlı ekip kupada üst üste ikinci kez finale çıkma başarısı gösterdi. Sertaç Şanlı 18 sayıyla galibiyette büyük pay sahibiydi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal’dan finale pençe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz