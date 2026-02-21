Kartal’dan finale pençe

Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 mağlup etti ve finale yükseldi.
A Spor ekranlarından basketbolseverleri ekrana kilitleyen dev maçta ilk çeyrek siyahbeyazlıların 23-20 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta farkı açan Kara Kartal, soyunma odasına 53-39 önde girdi. A.Efes, üçüncü çeyrekte 63-62 öne geçti. Beşiktaş, Sertaç Şanlı'nın son saniyede attığı üçlükle üçüncü periyotu 71-69 üstün bitirdi.
Nefes kesen dördüncü periyot sonunda maçın kazananı Dusan Alimpijevic'in öğrencileri oldu. Siyah-beyazlı ekip kupada üst üste ikinci kez finale çıkma başarısı gösterdi. Sertaç Şanlı 18 sayıyla galibiyette büyük pay sahibiydi.