CANLI | Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçı: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | A Spor izle

BEŞİKTAŞ'IN FİNAL YOLU

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Beşiktaş Gain, Tofaş deplasmanında sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Bursa'daki maçı 100-91'lik skorla galip tamamladı.

Beşiktaş Gain, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Anadolu Efes karşısında 91-82 kazandı ve finale yükselen bir diğer taraf oldu.