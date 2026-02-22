CANLI | Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçı: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain | A Spor izle

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın finalinde Beşiktaş Gain ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasındaki final maçını Ali Şakacı, Tolga Edis ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
Zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE'NİN FİNAL YOLU
Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçı 83-76'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Türk Telekom'u 86-78 mağlup etti ve final bileti aldı.
BEŞİKTAŞ'IN FİNAL YOLU
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Beşiktaş Gain, Tofaş deplasmanında sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Bursa'daki maçı 100-91'lik skorla galip tamamladı.
Beşiktaş Gain, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Anadolu Efes karşısında 91-82 kazandı ve finale yükselen bir diğer taraf oldu.