Dusan Alimpijevic’ten hakem tepkisi! ‘Artık bunu kabullenemiyorum’

Hakem kararlarına tepki gösteren Dusan Alimpijevic, "Yine de artık bunu kabullenemiyorum. Evet, herkes 'koç, maç 17 sayıyla bitti' diyecek ama ilk yarı 6, ikinci yarı ise 8 serbest atış kullandık. Fenerbahçe ise 30 serbest atış kullandı. Dotson beş faul aldı, Jonah erkenden 3 faul aldı. Biz kiminle oynayacağız? O zaman ne 17 sayısından bahsediyoruz? Evet, maç 17 sayı farkla bitti. Fenerbahçe bizden daha iyi bir takım, onları tebrik ederim. Yine de oynamamıza izin verin" ifadelerini kullandı.

Dusan Alimpijevic tepkisini şu şekilde noktaladı: "Bunu görmek için Türkiye Ligi'nde koç olmaya gerek yok, maçları TV'den izlerken de görebiliyorum. Kim bilir bu kaçıncı kez oluyor?"