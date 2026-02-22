Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN kupa için sahada! A Spor’da müthiş final

HER ŞEYİ YAPIP KAZANACAĞIZ

FENERBAHÇE BAŞANTRENÖRÜ SARUNAS JASİKEVİCİUS: Bir final daha oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Kesinlikle karşımızda harika bir rakip olacak, bunu biliyoruz. Sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yaparak kazanmak isteyeceğiz."

F.Bahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu: "Finalde olmak heyecan verici. Beşiktaş gibi değerli bir takımla dördüncü finalimizi oynayacağız."