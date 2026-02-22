Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN kupa için sahada! A Spor’da müthiş final

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu 40. Erkekler Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası'nda final günü geldi çattı. Türk basketbolunun iki dev ekibi Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, geçen sezon olduğu gibi kupanın sahibi olabilmek için kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Kupada son şampiyon Fenerbahçe, Safiport Erokspor ve Türk Telekom'u yenerek finale yükseldi.
SALGIN VE DEPREMDEN OYNANMADI
Son finalist Beşiktaş da TOFAŞ ve Anadolu Efes'i geçerek şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı. Daha önce turnuvayı 9 kez müzesine götüren sarı-lacivertli takım, 10. zaferi için parkede olacak. Kartal ise kupayı ikinci kez kazanmayı hedefliyor. İlk kez 1966-1967 sezonunda organize edilen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonra 19 yıl ara verildi. 1992-93'ten itibaren başlanan organizasyon, 2020-21'de Kovid salgını, 2022-23'te ise deprem nedeniyle oynanmadı.
EN ÇOK ANADOLU EFES KAZANDI
Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlılar; 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2015, 2018 ve 2022'de ipi göğüsledi. Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor 3'er kez şampiyonluk elde ederken, İTÜ 2, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Karşıyaka ve Banvit de 1'er kez kupayı müzesine götürdü.
%100'ÜMÜZLE OYNAYACAĞIZ
BEŞİKTAŞ BAŞANTRENÖRÜ DUSAN ALİMPİJEVIC: "Fenerbahçe'yle 1 yıl içinde 4. kez karşılaşacağız. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Fenerbahçe son EuroLeague şampiyonu ve bu sezon da en dominant performanslardan birini sergiliyor. Yüzde 100'ümüzle sahada olacağız."
Beşiktaş kaptanı Yiğit Arslan: "Şu an EuroLeague'in lideri, geçen senenin şampiyonu olan takımla karşılaşacağız. İyi bir rakibe karşı güzel bir maç olacak."
HER ŞEYİ YAPIP KAZANACAĞIZ
FENERBAHÇE BAŞANTRENÖRÜ SARUNAS JASİKEVİCİUS: Bir final daha oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Kesinlikle karşımızda harika bir rakip olacak, bunu biliyoruz. Sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yaparak kazanmak isteyeceğiz."
F.Bahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu: "Finalde olmak heyecan verici. Beşiktaş gibi değerli bir takımla dördüncü finalimizi oynayacağız."