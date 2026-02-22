Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic’ten şampiyonluk sözleri!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 23:46

Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic’ten şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Tarık Biberovic, Ziraat Bankası Türkiye Kupası’ndaki şampiyonluğu değerlendirdi.

Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic’ten şampiyonluk sözleri!
  • ABONE OL

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın finalinde Beşiktaş Gain karşısında 91-74 kazanan Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic açıklamalarda bulundu.

Final maçının MVP'si ödülünün sahibi olan Tarık Biberovic, mücadele sonrası A Spor mikrofonlarına konuştu.

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirten Tarık Biberovic şu sözleri dile getirdi:

"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Melli sakat, Devon Hall sakat, Wilbekin yeni döndü, Zagars sakat. Durumumuzu biliyorsunuz ama bu takımın karakteri… Bu takımın karakteri, hırsı ve isteği hiçbir şey değiştiremez. Ne kadar yetenekli olursanız olun bunu değiştiremezsiniz. Bunu burada gösterdiğimiz için çok mutluyum. Bizi burada tutan şey karakterimiz."

Tarık Biberovic: Gerçekten şimdi çok mutluyum

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic’ten şampiyonluk sözleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz