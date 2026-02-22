Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic’ten şampiyonluk sözleri!

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın finalinde Beşiktaş Gain karşısında 91-74 kazanan Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic açıklamalarda bulundu.

Final maçının MVP'si ödülünün sahibi olan Tarık Biberovic, mücadele sonrası A Spor mikrofonlarına konuştu.

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirten Tarık Biberovic şu sözleri dile getirdi:

"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Melli sakat, Devon Hall sakat, Wilbekin yeni döndü, Zagars sakat. Durumumuzu biliyorsunuz ama bu takımın karakteri… Bu takımın karakteri, hırsı ve isteği hiçbir şey değiştiremez. Ne kadar yetenekli olursanız olun bunu değiştiremezsiniz. Bunu burada gösterdiğimiz için çok mutluyum. Bizi burada tutan şey karakterimiz."

Tarık Biberovic: Gerçekten şimdi çok mutluyum