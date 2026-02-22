Fenerbahçe Beko’dan Beşiktaş Gain karşısında finallerde büyük üstünlük!

SON 4 FİNALİ F.BAHÇE KAZANDI

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

İki takım, geçen sezondan bu yana iki kez Türkiye Kupası finali, birer defa da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası finali (2) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.