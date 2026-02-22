Sarunas Jasikevicius: Bu inanılmaz bir adanmışlık!

Tarık Biberovic'in performansına parantez açan Sarunas Jasikevicius, "Tabii ki en büyük pay Tarık'ın. Sabah oynayıp oynamayacağı belli değildi, buna rağmen bugün 28 sayı attı. Bu inanılmaz bir adanmışlık. Sakatlığına rağmen oynayan tüm oyunculara minnettarım" ifadelerini kullandı.

Taraftarlarla ilgili konuşan Sarunas Jasikevicius, "Ayrıca taraftarımıza da çok teşekkür ederim, inanılmaz bir atmosfer vardı. Tabii ki Federasyon için böyle maçları kontrol altında götürmek kolay değil ama iyi bir iş çıkardılar. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe'de olmaktan ve kupalar için mücadele etmekten dolayı çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Sarunas Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için devasa bir çaba gösterdi!