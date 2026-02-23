Finallerin efendisi

Basketbol Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko ile en yakın takipçisi Beşiktaş GAİN arasında oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali derbiye yakışır güzellikte geçti… A Spor'dan ekranlara gelen, Sinan Erdem'de dolu tribünler önünde oynanan maçta sarı-lacivertliler şampiyonluğa 91-74'lük skorla ulaştı. Maça 5-0'lık seriyle başlamasına rağmen ilk periyodu 22-24 geride tamamlayan Kanarya, devreyi 46-42 önde geçti. 24. dakikada farkı 58-43'le 15 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe final peridonu da 70-56 üstün girdi. Son bölümde de rakibine şans tanımayan sarı-lacivertliler geçen yıl olduğu gibi yine Beşiktaş'ı yıktı. Üst üste 3, toplamda 10. kez mutlu sona ulaştı.





BEŞİKTAŞ'A GEÇİT YOK

Fenerbahçe Beko'nun ezeli rakibine

karşı kazandığı son 4 final:

2025 Türkiye Ligi Finali

2025 Türkiye Kupası Finali

2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali

2026 Türkiye Kupası Finali



JASIKEVICIUS'UN 7. HARİKASI

Fenerbahçe Beko'da geçirdiği 2 yıl 2 aylık sürede biri EuroLeague, 2'si Türkiye Ligi, 3'ü Türkiye kupası ve 1'i Cumhurbaşkanlığı olmak üzere toplam 7 kupa kazanan Sarunas Jasikevicius karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Sabah uyandığımızda kimlerin sağlıklı olduğunu bilmiyorduk. Tarık'ın ağrıları vardı ama 28 sayı attı. Böyle bir takıma sahip olunca kazanıyorsunuz. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için de mutluyum."



GEVŞEMEMİZE İZİN VERMİYOR

Maçı 28 sayı, 10 ribaundla tamamlayan ve finalin MVP'si seçilen Tarık Biberovic, şampiyonluk sonrası duygularını, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu takımdaki hırs, istek değişmez. Bunu gösterdiğimiz için mutluyum. Burada en büyük pay hocanın, asla gevşememize izin vermiyor. Ne kadar kazansak da bizden hep en iyisini istiyor. Bu da bizi geliştiriyor" diyerek dile getirdi.