Fenerbahçe Beko, Final Four için parkeye çıkacak!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında yarın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de oynanacak.

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.