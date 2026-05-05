Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, Final Four için parkeye çıkacak!
Giriş Tarihi: 5.05.2026 10:19

Fenerbahçe Beko, Final Four için parkeye çıkacak!

EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, yaırn Zalgiris'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler maçı kazanması durumunda Final Four bileti alacak.

AA Basketbol
Fenerbahçe Beko, Final Four için parkeye çıkacak!
  • ABONE OL

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında yarın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de oynanacak.

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.

Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, rakibini yenerek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Final Four'a yazdırmayı hedefliyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı seride gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE BEKO #EUROLEAGUE #FİNAL FOUR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko, Final Four için parkeye çıkacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA