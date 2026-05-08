Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Final Four’da!

Giriş Tarihi: 8.05.2026 22:30 Son Güncelleme: 8.05.2026 22:33

EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas’a konuk oldu. Normal süresi 80-80 biten maçta 94-90 kazanan sarı-lacivertliler seriyi 3-1’e getirdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Final Four’a yükseldi.

Zalgiris Kaunas, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Zalgirio Arena'da oynanan maçın normal süresi 80-80'lik eşitlikle noktalandı. Sarı-lacivertliler, rakibini uzatmalarda 94-90'lık skorla devirdi.

Zalgiris Kaunas'ta 23 sayı üreten Sylvain Francisco maçın en skorer oyuncusu oldu.

Fenerbahçe Beko'da 21'er sayılık performanslarıyla Khem Birch ve Talen Horton-Tucker ön plana çıktı.

Bu sonucun ardından seride durum 3-1'e geldi ve Fenerbahçe Beko, Final Four biletini aldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de üst üste üçüncü toplamda ise sekizinci kez Final Four'da mücadele edecek.

