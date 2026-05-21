Onuralp Bitim: Maçın belirleyici faktörü savaşmak olacak!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek EuroLeague Final Four ilk maçında yarın Olimpiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da milli oyuncu Onuralp Bitim, favori olduklarını ve finale yükselebilmek için en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli takımda Onuralp Bitim ile Letonyalı oyuncu Arturs Zagars, Telekom Center'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından soruları yanıtladı.

Motivasyonlarının çok yüksek olduğunu belirten Onuralp, "Takımdaki ortam çok güzel. Sezon başından beri son şampiyon ünvanıyla en büyük favori olarak geliyoruz. Ne birinci bitirmek ne de favori olmak, maç kazanılmadan bir şey ifade etmiyor. Sezon başından bu yana çok çalıştık. Hayalini kurduğumuz ve hak ettiğimiz kupayla aramızda Olimpiakos engeli var. Bu galibiyeti alıp kupaya bir adım daha atmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İki takımda da çok kaliteli oyuncular olduğunu aktaran milli basketbolcu, "Maçın belirleyici faktörü savaşmak olacak. Savaşan, daha iyi oynayan ve tecrübesiyle oyuna istediklerini yansıtan taraf finale çıkacak. Bu takım biz olacağız. Fenerbahçe olarak üst üste şampiyonluk.... Önümüzdeki rakip bizi durdurmak için her şeyi yapacak ama biz Fenerbahçe'yiz ve kupayı alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe ile ilk kez Final Four tecrübesi yaşadığının altını çizen Onuralp Bitim, "Motivasyonum çok yüksek. Anadolu Efes ile de Final Four'a gelmiştim. Fenerbahçe ile ilk senemde 2 kupanın üstüne bir de Final Four. Hedefini kurduğumuz her şeye adım adım ilerliyoruz ve başarıyoruz. En önemlisine geldik. Final Four'da bulunmak, benim için çok heyecanlı ve kariyerim için önemli bir an. Fenerbahçe formasıyla bulunmak da ayrı." şeklinde görüş belirtti.