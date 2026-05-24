Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague için yasal yollara başvuru!
Giriş Tarihi: 24.05.2026 23:44

Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague için yasal yollara başvuru!

EuroLeague Final Four'daki bilet organizasyonu nedeniyle mağdur olan Fenerbahçe taraftarları için Fenerbahçe'nin yasal yollara başvuracağı öğrenildi.

AA
Fenerbahçe Beko’dan EuroLeague için yasal yollara başvuru!
  • ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, EuroLeague organizasyonu nedeniyle mağdur olan Fenerbahçe taraftarlarının haklarının takipçisi olacaklarını söyledi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulunan Ciritci, "Büyük Fenerbahçe taraftarı, Atina'da yaşananlar, sahadaki sonuçtan çok daha derin bir yara açtı. Kapıda bekleyen, ailesinden ayrılan, hakkı olan koltuğa ulaşamayan, takımının yanında olmak isterken mağdur edilen hiçbir taraftarımız bunu hak etmedi." ifadelerini kullandı.

Özeleştiri yapmaktan geri durmayacaklarını belirten Ciritci, şunları kaydetti:

"Euroleague gibi Avrupa'nın en köklü spor organizasyonlarından birinin Atina'da böyle bir organizasyon yapacağını tahmin edemedik ve bu ihtimalleri daha önce görmemiz gerekirdi. Bunun mahcubiyetini taşıyorum. Eksiklerimizi saklamayacağız. Özeleştirimizi samimiyetle yapacağız. Ama şunu bilin: Bu sevdayı da, bu emeği de, bu hakkı da sahipsiz bırakmayacağız. Yaşanan tüm mağduriyetlerin sonuna kadar takipçisi olacak, gerekli tüm yasal yollara başvuracağız. Çünkü Fenerbahçe taraftarını asla yalnız bırakmayız; çok üzgünüz."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EUROLEAGUE #FENERBAHÇE BEKO

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague için yasal yollara başvuru!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA