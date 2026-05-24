Olimpiakos, EuroLeague’de 4. kez şampiyon!

EuroLeague Final Four organizasyonu şampiyonluk maçında Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Yunanistan ekibi Olimpiakos, 4. kez kupayı müzesine götürdü.

Olimpiakos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşarak 13 yıllık özleme son verdi.

Organizasyondaki ilk maçta Fenerbahçe Beko'ya, finalde ise Real Madrid'e üstünlük kuran Yunanistan temsilcisi, 1997, 2012 ve 2013'ün ardından 2026'da da kupanın sahibi oldu.

EuroLeague'de en çok şampiyonluk kazanan takım olarak öne çıkan Real Madrid ise ikincilikle yetindi. 11 şampiyonluğu bulunan İspanya temsilcisi, 11 kez ikinci oldu.