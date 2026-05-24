Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Parmos Bordo, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi!
Giriş Tarihi: 24.05.2026 21:05

Parmos Bordo, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi!

Parmos Bordo, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Gaziantep Basketbol deplasmanından 79-65 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Parmos Bordo, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Parmos Bordo 18-28 önde tamamlarken devreye ise 45-37 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği 63-55 önde bitiren konuk ekip, karşılaşmadan 79-65 galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle seride durumu 3-0 yapan Balıkesir ekibi, gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BASKETBOL SÜPER LİGİ

