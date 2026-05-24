Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Parmos Bordo, play-off şampiyonluğunu kutladı
Giriş Tarihi: 24.05.2026 22:58

Parmos Bordo, play-off şampiyonluğunu kutladı

Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Parmos Bordo düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

AA
Parmos Bordo, play-off şampiyonluğunu kutladı
  • ABONE OL

Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Parmos Bordo maçın ardından play-off şampiyonluğunu kutladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Parmos Bordo, konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın ardından play-off şampiyonluk kupasını teslim alan konuk ekibin oyuncuları sevinç yaşadı.

Parmos Bordo Basketbol Takımı Başantrenör Tutku Açık, zor ve uzun bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İnişler ve çıkışlarla geçti ama kadro kalitemiz, isteğimiz arzumuz, kulübün vizyonu bizi Basketbol Süper Ligi'ne götürecekti. Bu mücadeleyle oyuncularımız bunu da sonuna kadar hak etti. Hepsini kutluyorum." dedi.

Takım oyuncularından Okben Ulubay ise çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bu sezon çok emek harcadık. Çok sakatlıklar yaşadık, kötü günler geçirdik. Sonunda istediğimiz yerdeyiz, çok söyleyecek bir şey yok. Şu an çok yorgunum, sezonun da yorgunluğu var." diye konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BASKETBOL SÜPER LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Parmos Bordo, play-off şampiyonluğunu kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA