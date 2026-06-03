Bahçeşehir Koleji’nde Caleb Homesley şoku!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain karşısında sakatlık yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Caleb Homesley, sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.
Bahçeşehir Koleji'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Caleb Homesley, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final birinci maçımızın dördüncü çeyreğinde, devam kararı verilen pozisyonda geçirdiği bilek sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecektir. Kulübümüz, oyuncu sağlığını doğrudan etkileyen bu tür pozisyonlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin Türk basketbolunun geleceği adına büyük önem taşıdığına inanmaktadır."
Kırmızı-lacivertli takım, yarı final serisinde 1-0 geride bulunuyor.