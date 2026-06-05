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Giriş Tarihi: 5.06.2026 22:44

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 102-93 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirdi.

İHA
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu devirdi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Anadolu Efes, mücadeleyi 102-93'lük skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından seride durum 2-1'e geldi.

Serinin dördüncü maçı, 7 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

A. Efes: Nick Weiler-Babb 2, Shane Larkin 31, PJ Dozier 15, Brice Dessert 1, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz 7, Jordan Loyd 23, Rolands Smits 1, Rodrigue Beaubois 4, Şehmus Hazer 8, Sarper Mutaf 2, Kai Jones

Fenerbahçe: Devon Hall 7, Tarık Biberovic 29, Talen Horton Tucker 14, Nicolo Melli 2, Khem Birch 1, Wade Baldwin 24, Mikael Olli Axel Jantunen 10, Arturs Zagars 2, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 4, Onuralp Bitim

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi!
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