Fenerbahçe Beko finalde!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı sarı-lacivertliler 102-93 yendi.

Bu sonucun ardından Kanarya seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Gain eşleşmesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak.

A. Efes: Shane Larkin 12, Ercan Osmani 10, Brice Dessert 15, Nick Weiler-Babb 3, PJ Dozier 15, Jordan Loyd

16, Şehmus Hazer 12, Rodrigue Beaubois 6, Rolands Smits 2, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones102



Başantrenör: Pablo Laso



Fenerbahçe: Devon Hall 13, Nicolo Melli 16, Talen Horton Tucker 15, Tarık Biberovic 7, Mikael Olli Axel Jantunen, Wade Baldwin 32, Khem Birch 7, Onuralp Bitim 7, Arturs Zagars 3, Metecan Birsen 2



Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör