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Giriş Tarihi: 7.06.2026 22:31

Fenerbahçe Beko finalde!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında normal süresi 87-87 sona eren mücadelede A. Efes'i 102-93 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti ve adını finale yazdırdı.

İHA
Fenerbahçe Beko finalde!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı sarı-lacivertliler 102-93 yendi.

Bu sonucun ardından Kanarya seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Gain eşleşmesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak.

A. Efes: Shane Larkin 12, Ercan Osmani 10, Brice Dessert 15, Nick Weiler-Babb 3, PJ Dozier 15, Jordan Loyd

16, Şehmus Hazer 12, Rodrigue Beaubois 6, Rolands Smits 2, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones102

Başantrenör: Pablo Laso

Fenerbahçe: Devon Hall 13, Nicolo Melli 16, Talen Horton Tucker 15, Tarık Biberovic 7, Mikael Olli Axel Jantunen, Wade Baldwin 32, Khem Birch 7, Onuralp Bitim 7, Arturs Zagars 3, Metecan Birsen 2

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Fenerbahçe Beko finalde!
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