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Giriş Tarihi: 9.06.2026 13:08

Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor!

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Mücadeleyi kazanan finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

AA
Basketbol Süper Ligi’nde ikinci finalist belli oluyor!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Eşleşmede ev sahibi avantajı bulunan siyah-beyazlılar; ilk maçı 82-79 kazanırken, ardından iki müsabakayı Bahçeşehir Koleji 101-79 ve 98-95'lik skorlarla kazanmayı başardı. Beşiktaş GAİN, son müsabakada rakibini deplasmanda 73-71 yenerek pes etmedi ve seriyi evinde oynanacak son maça taşımayı başardı.

Karşılaşmadan galip ayrılan ekip seriyi 3-2 kazanacak ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE BEKO #BAHÇEŞEHİR KOLEJİ #BEŞİKTAŞ GAİN

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Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor!
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