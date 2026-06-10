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Giriş Tarihi: 10.06.2026 23:56

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi açıklandı!

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu.

AA
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi açıklandı!
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde oynanacak maçların programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe BekoBeşiktaş GAİN

15 Haziran Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

17 Haziran Çarşamba:

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

19 Haziran Cuma (Gerekirse):

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

21 Haziran Pazar (Gerekirse):

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

Seride 3 galibiyete ulaşan taraf sezonu şampiyon tamamlayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE BEKO #TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU #BEŞİKTAŞ GAİN

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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi açıklandı!
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