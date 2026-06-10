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Giriş Tarihi: 11.06.2026 00:32

Panathinaikos, Olympiakos'u yenerek seriyi 2-2 yaptı

Yunanistan Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, konuk ettiği Olympiakos'u 93-86 mağlup ederek final serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

AA
Panathinaikos, Olympiakos’u yenerek seriyi 2-2 yaptı
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Telekom Center'da oynanan final serisinin dördüncü maçında Olympiakos'u ağırlayan Panathinaikos AKTOR, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 40-34 üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Olympiakos, üçüncü çeyreği 57-53 üstün tamamladı. Normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren maçta uzatma periyoduna gidildi.

Uzatma periyodunun sonunda karşılaşmayı 93-86 kazanan Panathinaikos, seriyi 2-2'ye getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin 5. maçı, 13 Haziran Cumartesi günü Olympiakos'un ev sahipliğinde Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#OLYMPİAKOS #ERGİN ATAMAN #PANATHİNAİKOS

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Panathinaikos, Olympiakos'u yenerek seriyi 2-2 yaptı
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