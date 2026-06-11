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Giriş Tarihi: 11.06.2026 09:25 Son Güncelleme: 11.06.2026 09:26

Anadolu Efes'in acı günü!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, 12 Mayıs 2026 Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Atletik Performans Antrenörü Serhat Güneş’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA
Anadolu Efes’in acı günü!
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın atletik performans antrenörü Serhat Güneş, hayatını kaybetti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren atletik performans antrenörümüz Serhat Güneş'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Serhat." ifadeleri kullanıldı.

Eski basketbolcu Serhat Güneş için basketbol camiasından birçok kulüp ve oyuncu, başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ANADOLU EFES

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Anadolu Efes'in acı günü!
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