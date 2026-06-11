Beşiktaş GAİN, Alimpijevic ile üst üste ikinci kez finalde!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı.

Play-off yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji'ne 3-2'lik üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Beşiktaş, son olarak 2011-2012 yılında kazandığı lig şampiyonluğuna yeniden ulaşarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.

LİGDE 13 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Siyah-beyazlılar, Basketbol Süper Ligi'nde sezona 13 maçlık galibiyet serisiyle giriş yaptı. Arka arkaya aldığı galibiyetlerle ligde üst sıralardaki yerini bulan Beşiktaş GAİN, sezon boyunca 5 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

TARİH YAZILDI

Beşiktaş GAİN, bu sezon 8. haftada kırdığı kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcı rekorunu 5 maç daha geliştirerek 13 haftaya taşıdı. Siyah-beyazlılar, 1981-1982 sezonuna ait olan 7 maçlık galibiyet rekorunu 13 hafta geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

NORMAL SEZONU İKİNCİ BİTİRDİ

Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, sezonu ikinci sırada tamamladı. Ligde normal sezonda 25 galibiyet alan, 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, ikili averajla lider Fenerbahçe'nin ardında kendine yer buldu.

ÇEYREK FİNALDE G.SARAY'I ELEDİ

Beşiktaş GAİN, normal sezonun ardından play-off çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşti. Siyah-beyazlılar, seriyi 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNALDE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'Nİ GEÇTİ

Play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji ile eşleşen Beşiktaş, seriye ev sahibi avantajıyla başladı.

İlk maçta sahasında rakibini 82-79 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada yine Akatlar'da Bahçeşehir Koleji'ne bu kez 101-79 ile farklı mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan üçüncü müsabakada da 98-95 mağlup olan Beşiktaş GAİN, dördüncü karşılaşmada ise rakibini aynı salonda 73-71 yenerek final umutlarını son maça taşıdı.

Yarı finalin beşinci ve son maçında rakibini konuk ettiği mücadeleyi 80-71 kazanan Beşiktaş, üst üste ikinci sezonda da finale yükseldi.

FİNALDE RAKİP FENERBAHÇE

Beşiktaş, play-off finalinde son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Normal sezonda oynanan iki maçta, ev sahibi takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin 2025-2026 sezonu şampiyonu olacağı final serisinde Fenerbahçe, ev sahibi takım avantajına sahip.

Final serisine 13 Haziran Cumartesi günü başlayacak Beşiktaş, serinin ilk maçını deplasmanda yapacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör