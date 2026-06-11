Beşiktaş’tan Sinan Erdem Spor Salonu tercihi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Beşiktaş Gain'in salon tercihi belli oldu.

Siyah-beyazlılar, iç saha maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağını açıkladı.

Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisinin programı daha önce açıklanmıştı.

Final serisi programı şu şekilde:

13 Haziran | Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

20.00 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Gain



15 Haziran | Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

20.00 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Gain



17 Haziran | Sinan Erdem Spor Salonu

20.00 Beşiktaş Gain – Fenerbahçe Beko



19 Haziran | Sinan Erdem Spor Salonu

20.00 Beşiktaş Gain – Fenerbahçe Beko (Gerekirse)



21 Haziran | Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

20.00 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Gain (Gerekirse)

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