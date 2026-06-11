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Giriş Tarihi: 11.06.2026 11:34

FIBA, NBA ve EuroLeague Avrupa basketbolunun geleceğini masaya yatırdı

FIBA, NBA ve EuroLeague temsilcileri, İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi'nde Avrupa basketbolunun geleceğini ve olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Taraflar arasındaki yapıcı görüşmelerin temmuz ayı başında yapılacak yeni toplantıyla sürmesi planlanıyor.

İHA
FIBA, NBA ve EuroLeague Avrupa basketbolunun geleceğini masaya yatırdı
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve EuroLeague Basketball temsilcileri, 10 Haziran'da İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin ortak vizyon ve olası iş birliği alanları ele alınırken, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde sürdüğü kaydedildi. Tarafların temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, yeni toplantının temmuz ayı başında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FIBA #EUROLEAGUE #İSVİÇRE #NBA

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FIBA, NBA ve EuroLeague Avrupa basketbolunun geleceğini masaya yatırdı
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