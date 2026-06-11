FIBA, NBA ve EuroLeague Avrupa basketbolunun geleceğini masaya yatırdı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA
), Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA
) ve EuroLeague
Basketball temsilcileri, 10 Haziran'da İsviçre
'nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin ortak vizyon ve olası iş birliği alanları ele alınırken, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde sürdüğü kaydedildi. Tarafların temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, yeni toplantının temmuz ayı başında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.
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Ahmet Fettah Akkuş - Editör