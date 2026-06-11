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Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:20

Knicks, NBA finallerinin en büyük geri dönüşünü yaparak Spurs'ü mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 29 sayı geriden gelerek 107-106 yendi ve seriyi 3-1'e getirdi.

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Knicks, NBA finallerinin en büyük geri dönüşünü yaparak Spurs’ü mağlup etti
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Madison Square Garden'daki NBA final serisi 4. maçında Knicks, Spurs'ü konuk etti.

Üçüncü çeyrekte 81-52 yenik durumda olduğu karşılaşmayı 29 sayı geriden gelip kazanan Knicks, NBA finallerinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve OG Anunoby 33 sayı, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Karl-Anthony Towns ise 13 sayı, 10 ribaunt üretti.

Spurs'te Victor Wembanyama'nın 24 sayı, 13 ribaunt, 3 blok ve Dylan Harper'ın 21 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dört galibiyet alan takımın NBA şampiyonu olacağı serinin 5. maçı, 14 Haziran Pazar günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak. Knicks, galip gelmesi halinde 53 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#AMERİKAN BASKETBOL LİGİ ( #NEW YORK KNİCKS #SAN ANTONİO SPURS

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Knicks, NBA finallerinin en büyük geri dönüşünü yaparak Spurs'ü mağlup etti
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