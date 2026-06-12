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Giriş Tarihi: 12.06.2026 18:27

Bahçeşehir Koleji’nde Marko Barac ile yollar ayrıldı!

Bahçeşehir Koleji, Marko Barac ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bahçeşehir Koleji’nde Marko Barac ile yollar ayrıldı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde Marko Barac dönemi sona erdi.

Bahçeşehir Koleji, Marko Barac ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüze 2025-2026 sezonu öncesinde katılan başantrenör Marko Barac ile yollarımız ayrılmıştır. Marko Barac'a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BAHÇEŞEHİR KOLEJİ #TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

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Bahçeşehir Koleji’nde Marko Barac ile yollar ayrıldı!
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