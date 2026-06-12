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Giriş Tarihi: 12.06.2026 19:16

Tofaş, Bryce Jones transferini açıkladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, son olarak Aris forması giyen Bryce Jones'u kadrosuna dahil etti.

DHA
Tofaş, Bryce Jones transferini açıkladı!
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2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Tofaş, Yunanistan'ın Aris BC takımında forma giyen skorer oyun kurucu Bryce Jones ile sözleşme imzaladı.

Tofaş Başantrenör Massimo Cancellieri ile 2022-2023 sezonunda Fransa'nın Limoges CSP takımında'da birlikte çalışan Jones, son olarak Yunanistan'ın Aris BC takımında forma giymiş ve 2025-2026 sezonunu Yunanistan Ligi'nde 23 maçta 15 sayı, 2.9 ribaund, 5 asist, 1.2 top çalma; Eurocup'ta ise 18 maçta 17.6 sayı (yüzde 33.3 üçlük), 3.4 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma maç başı ortalama istatistikleriyle tamamlamıştı. 1994 doğumlu ve 1.83 cm boyundaki basketbolcu, oyun kurucu (1) pozisyonunda görev yapıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TOFAŞ #TRANSFER #TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

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Tofaş, Bryce Jones transferini açıkladı!
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