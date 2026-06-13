Berk Uğurlu: Henüz hiçbir şey bitmedi!

Beşiktaş Gain forması giyen Berk Uğurlu, Fenerbahçe Beko deplasmanında 88-80 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Berk Uğurlu final serisinde öne geçtikleri ve en skorer oyuncu olduğu mücadele sonrasında çarpıcı ifadeler kullandı.

Berk Uğurlu şu sözleri dile getirdi:

"Mutluyum. Takım olarak iyi bir basketbol oynadık. Fenerbahçe, kendi evinde kolay kolay maç kaybeden bir takım değil. Çok güçlü bir ekibe sahip. Bugün iyi bir performans sergiledim. Maçın başında o sıcaklığı hissedince daha fazla şut kullanmaya başladım. Saha avantajını aldık ama henüz hiçbir şey bitmedi. Fenerbahçe'nin de gücünün farkındayız."

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