Dusan Alimpijevic: Çok gurur duyuyorum!

Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanında 88-80 kazandı. Beşiktaş Gain Başantrenörü Dusan Alimpijevic karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Dusan Alimpijevic şu sözleri dile getirdi:

"Açıkçası çok gurur duyuyorum. Kahramanlarımla gurur duyuyorum. Üç ana oyuncumuzun olmadığı bir seriyi oynuyoruz. 16 günde 8 maç yaptık. Buraya gelmemize mucize demiştim. Yalnızca bir maç kazandık tabii. Fenerbahçe'nin reaksiyon vereceğini çok iyi biliyoruz."

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