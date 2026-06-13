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Giriş Tarihi: 13.06.2026 21:21

Ergin Ataman çılgına döndü! Yunanistan’da şok saldırı

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpiakos forması giyen Tyrique Jones’un Kendrick Nunn’a saldırdığını açıkladı.

Ergin Ataman çılgına döndü! Yunanistan’da şok saldırı
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Yunanistan Basketbol Süper Ligi final serisinde Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Olimpiakos'a mağlup etti.

Seriyi 3-2'ye getiren Olimpiakos bu sonucun ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman müsabaka sonrasında çarpıcı ifadeler kullandı.

Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığını açıklayan Ergin Ataman şu sözleri dile getirdi:

"Biz kaybetmeyi kabul ettik. Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı. Jones bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?"

Ergin Ataman'ın bu açıklamasının ardından soyunma odası tünelinde yaşananların görüntüsü ortaya çıktı.

Olimpiakos'tan Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OLİMPİAKOS #PANATHİNAİKOS #ERGİN ATAMAN

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Ergin Ataman çılgına döndü! Yunanistan’da şok saldırı
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