Ergin Ataman çılgına döndü! Yunanistan’da şok saldırı

Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığını açıklayan Ergin Ataman şu sözleri dile getirdi:

"Biz kaybetmeyi kabul ettik. Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı. Jones bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?"

Ergin Ataman'ın bu açıklamasının ardından soyunma odası tünelinde yaşananların görüntüsü ortaya çıktı.

Olimpiakos'tan Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör