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Giriş Tarihi: 13.06.2026 22:53

Sarunas Jasikevicius: Sorumluluğu üzerime almam gerekiyor!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Gain maçından sonra konuştu.

Sarunas Jasikevicius: Sorumluluğu üzerime almam gerekiyor!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'e 88-80 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Gain müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius şu sözleri dile getirdi:

"Öncelikle rakibimizi ve Dusan Alimpijevic'i tebrik ediyorum. Bugün kesinlikle daha iyi olan taraf onlardı. Biz çok fazla hata yaptık. Burada sorumluluğu üzerime almam gerekiyor. Takımımızı hazırlamak için 4-5 gün dinlenme ve hazırlanma zamanımız vardı ama bugün bunu sahada göremedik. Sadece maça kötü başlamadık. Maçın genelinde de çözüm üretemedik. Savunmada iyi değildik. Hücumda bireysel çözümler üretmeye çalıştık. Kesinlikle takım performansı, takım oyunu ortaya koymadık ve kaybettik."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE BEKO #BEŞİKTAŞ GAİN #SARUNAS JASİKEVİCİUS #DUSAN ALİMPİJEVİC

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Sarunas Jasikevicius: Sorumluluğu üzerime almam gerekiyor!
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