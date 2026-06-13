Sarunas Jasikevicius: Sorumluluğu üzerime almam gerekiyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'e 88-80 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Gain müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius şu sözleri dile getirdi:

"Öncelikle rakibimizi ve Dusan Alimpijevic'i tebrik ediyorum. Bugün kesinlikle daha iyi olan taraf onlardı. Biz çok fazla hata yaptık. Burada sorumluluğu üzerime almam gerekiyor. Takımımızı hazırlamak için 4-5 gün dinlenme ve hazırlanma zamanımız vardı ama bugün bunu sahada göremedik. Sadece maça kötü başlamadık. Maçın genelinde de çözüm üretemedik. Savunmada iyi değildik. Hücumda bireysel çözümler üretmeye çalıştık. Kesinlikle takım performansı, takım oyunu ortaya koymadık ve kaybettik."

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