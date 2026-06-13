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Giriş Tarihi: 13.06.2026 20:31

Yunanistan'da basketbolun şampiyonu Olimpiakos!

Olimpiakos, Yunanistan Basketbol Ligi'nde play-off serisi son maçında Panathinaikos'u mağlup etti ve şampiyon oldu.

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Yunanistan’da basketbolun şampiyonu Olimpiakos!
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Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olimpiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.

Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin beşinci maçına iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 26-17 önde geçtiği karşılaşmada soyunma odasına da 47-35 üstün gitti.

Final periyoduna da 69-59 önde giren Olimpiakos, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 89-85 galip ayrılarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OLİMPİAKOS #PANATHİNAİKOS #ERGİN ATAMAN

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Yunanistan'da basketbolun şampiyonu Olimpiakos!
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