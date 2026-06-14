NBA’de Jalen Brunson, finallerin MVP’si seçildi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisi 5. maçında San Antonio Spurs ile New York Knicks karşı karşıya geldi.

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmadan 94-90 galip çıkan Knicks, 53 yıl aradan sonra şampiyonluğa uzandı. New York Knicks'te Jalen Brunson 45 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile galibiyette büyük rol oynarken Mikal Bridges 14 ve Josh Hart 13 sayıyla galibiyete katkıda bulunan isimler oldu.

San Antonio Spurs'ta ise Dylan Harper'ın 25 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 19 sayı, 14 ribauntluk performansları mağlubiyete engel olamadı.



JALEN BRUNSON, FİNALLERİN MVP'Sİ SEÇİLDİ

Şampiyon takımda Jalen Brunson 32.6 sayı, 4.6 asist, 4.2 ribaunt ortalamaları ile 2026 NBA finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Brunson, Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo ve Bob Pettit'in ardından NBA Finalleri'nde bir seriyi bitiren maçta en az 45 sayı kaydeden dört oyuncudan biri oldu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör