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Giriş Tarihi: 14.06.2026 06:53

New York Knicks, 53 yıl aradan sonra NBA şampiyonu oldu!

NBA'de şampiyon, San Antonio Spurs'u 4-1'lik seriyle mağlup eden New York Knicks oldu. Knicks, tam 53 yıl aradan sonra zafere ulaşmayı başardı.

New York Knicks, 53 yıl aradan sonra NBA şampiyonu oldu!
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NBA Finalleri'nde tarihi bir başarıya imza atan New York Knicks, 53 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirdi.

3. KEZ ZAFERE ULAŞTI

Serinin beşinci maçında San Antonio Spurs'u deplasmanda mağlup eden Knicks, eşleşmeyi 4-1 kazanarak kulüp tarihindeki üçüncü NBA şampiyonluğunu elde etti. Daha önce 1970 ve 1973 yıllarında mutlu sona ulaşan New York ekibi, uzun bekleyişin ardından yeniden zirveye çıktı.

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Knicks, ilk çeyreği yalnızca 13 sayıyla tamamladı. Ancak ikinci periyotta e geri dönüşe imza atan konuk ekip, 15 sayılık farkı eriterek soyunma odasına sadece 5 sayı geride girdi.

Üçüncü çeyrekte zaman zaman farkı kapatmaya yaklaşan New York temsilcisi, San Antonio'nun yeniden üstünlük kurmasına engel olamadı ve rakibinin farkı 15 sayıya kadar çıkarmasını izledi. Son periyoda 10 sayı geride giren Knicks ise savunmadaki sertliğiyle maçın kaderini değiştirdi. Uzun süre sayı üretmekte zorlanan Spurs, yakaladığı kolay fırsatları da değerlendiremedi.

NBA KUPASINI DA KAZANMIŞTI

Karşılaşmanın son bölümünde hata yapmayan New York Knicks, üstünlüğü ele geçirerek mücadeleden galibiyetle ayrıldı ve seriyi 4-1 tamamlayarak şampiyonluğa uzandı. Sezon içinde NBA Kupası'nı da müzesine götüren Knicks, böylece aynı yıl hem kupayı hem de NBA şampiyonluğunu kazanarak lig tarihinde bu başarıyı gerçekleştiren ilk takım olmayı başardı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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New York Knicks, 53 yıl aradan sonra NBA şampiyonu oldu!
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