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Giriş Tarihi: 15.06.2026 17:41

Bahçeşehir Koleji'nde Mateusz Ponitka ile sözleşme yenilendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Mateusz Ponitka ile yeni sözleşme imzaladı.

AA
Bahçeşehir Koleji’nde Mateusz Ponitka ile sözleşme yenilendi!
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Bahçeşehir Koleji, Polonyalı milli oyuncu Mateusz Ponitka'nın sözleşmesini yeniledi.

Kulübün açıklamasında, 2024-25 sezonundan bu yana Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 32 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ponitka, bu sezon play-off yarı finalinde veda ettikleri Basketbol Süper Ligi'ndeki 29 maçta 6,1 sayı, 3,3 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

Oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Polonyalı basketbolcu, yarı finalde elendikleri BKT EuroCup'ta ise 19 karşılaşmada 5,6 sayı, 3,6 ribaunt ve 1,7 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

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Bahçeşehir Koleji'nde Mateusz Ponitka ile sözleşme yenilendi!
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