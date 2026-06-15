Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain ile seriyi dengeledi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain kozlarını paylaştı. Müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain karşısında parkeden 93-68 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1'e getirdi.
Fenerbahçe Beko'da 17 sayılık performans sergileyen Wade Baldwin ile 16 sayı üreten Talen Horton Tucker galibiyette başrol oynadı.
Beşiktaş Gain'de 17 sayı üreten Anthony Brown ön plana çıktı.
Serinin üçüncü maçı 17 Haziran'da Beşiktaş Gain'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Seride üç galibiyete uzanan taraf, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan edecek.