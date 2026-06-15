Nick Weiler Babb, Anadolu Efes’ten ayrıldı!

Anadolu Efes, Alman oyuncu Nick Weiler Babb ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu başında takımımıza katılan Nick Weiler Babb ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Nick Weiler Babb'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev alan 30 yaşındaki basketbolcu, EuroLeague'de bu sezon 37 maçta ortalama 28 dakika 47 saniye süre, maç başına ise 7,7 sayı, 3,4 ribaunt ve 4,8 asistle mücadele etti.

Basketbol Süper Ligi'nde de 28 müsabakada 22 dakika 8 saniye ortalama süre alan Weiler Babb, 4,9 sayı, 3,5 ribaunt ve 3,8 asistle oynadı.

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