Tofaş, Gabe Brown’ı renklerine bağladı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Tofaş, son olarak Fransa'da SIG Strasbourg forması giyen Amerikalı oyuncu Gabe Brown ile anlaşma sağladı.

Kolej kariyerini Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nin (NCAA) en köklü ve ekol okullarından biri olan Michigan State'te tamamlayan Gabe Brown, koç Tom Izzo yönetimindeki son yılında 11.6 sayı ve 3.8 ribaund ortalamalarını yakalayarak 'NCAA All-Big Ten Mansiyon Ödülü' aldı. Big Ten konferansının en elit oyuncularından biri olarak gösterilen Brown, 2022 yılında Toronto Raptors'ın NBA G-League takımı olan Raptors 905'te forma giydi. Avrupa'ya ilk adımını 2023-2024 sezonunda İtalya'nın Varesa Basket takımıyla atan ve sonrasında Trapani Shark forması giyen Brown, 2025-2026 sezonunu ise Fransa'nın SIG Strasbourg takımında geçirdi ve geride kalan sezonu Fransa Ligi'nde 31 maçta 13.6 sayı (yüzde 35.3 üçlük), 3.1 ribaund, 0.8 asist maç başı ortalama istatistikleriyle tamamladı. 2000 doğumlu ve 2.01 santimetre boyundaki basketbolcu, kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapıyor.

Tofaş Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Atletizmi, dış şut tehdidi ve enerjik oyun tarzıyla öne çıkan bir isim olan Gabe Brown'a ailemize hoş geldin diyor; 2026-2027 sezonu için başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör