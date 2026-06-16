Ergin Ataman Pana’dan ayrıldı

Yunan ekibi Panathinaikos
, başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2023 yazında göreve getirilen Ataman'a sosyal medyadan paylaşılan video ile teşekkür edildi. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi 2027'de sona eriyordu. 2023'te Pana'nın başına geçen Ataman, Atina'daki üç sezonunda 1 EuroLeague, 1 Yunanistan Ligi, 2 de Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Ayrıca 2024'te Yunanistan'da yılın koçu seçildi. Tecrübeli hoca aynı zamanda Türk Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştırıyor.