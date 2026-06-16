Kanarya çok farklı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, evinde Beşiktaş GAİN'i 25 sayı farkla 93-68 mağlup etti. Serideki ilk müsabakada siyah-beyazlılar kazanmıştı, böylece durum 1-1'e geldi. Sarı-lacivertliler takım olarak üstün bir oyun ortaya koyarken özellikle Nicolo Melli etkili bir performans sergiledi.Beşiktaş'ta da Anthony Brown 17 sayı kaydetti. Öte yandan Kartal'daöğrenildi. F.Bahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius ise henüz ilk çeyrekte itirazları sonucu ihraç edildi. Üç galibiyet alan tarafın şampiyon olacağı seride üçüncü karşılaşma yarın siyahbeyazlıların sahasında oynanacak.

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