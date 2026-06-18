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Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:17

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maç yarın!

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın akşam Beşiktaş GAİN'e konuk olacak. Seride 2-1 üstünlüğe sahip Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maç yarın!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında Beşiktaş GAİN, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertliler, serinin 3. maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 82-71 yenerek durumu 2-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş GAİN ise yarınki karşılaşmayı kazanıp şampiyonluk umutlarını son maça taşımaya çalışacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE BEKO #BEŞİKTAŞ GAİN #SİNAN ERDEM SPOR SALONU #BASKETBOL SÜPER LİGİ

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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maç yarın!
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