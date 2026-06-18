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Giriş Tarihi: 18.06.2026 15:39

Galatasaray'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret!

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

AA
Galatasaray’dan TBF Başkanı Türkoğlu’na ziyaret!
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Galatasaray Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyarette bulundu.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgün Önver ve idari menajer İbrahim Tilki de yer aldı.

Ziyarette Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Çetinkaya, görüşme sonunda Başkan Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Galatasaray'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret!
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