Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Jaleen Smith, Türk Telekom'dan ayrıldı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 21:33

Jaleen Smith, Türk Telekom'dan ayrıldı!

Türk Telekom, tecrübeli basketbolcu Jaleen Smith ile yollarını ayırdı.

AA
Jaleen Smith, Türk Telekom’dan ayrıldı!
  • ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekibi Türk Telekom, Jaleen Smith ile yollarını ayırdı.

Türk Telekom Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz Jaleen Smith'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ABD doğumlu, Hırvatistan vatandaşlığına sahip oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapan Jaleen Smith, Hırvatistan milli takımında da oynuyor. Bahçeşehir Koleji formasıyla 2024–25'te Türkiye kariyerine başlayan Jaleen Smith, 2025-26 sezonu başında Türk Telekom'a transfer oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRK TELEKOM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Jaleen Smith, Türk Telekom'dan ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA