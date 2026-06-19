Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı

Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Ligde 13'üncü şampiyonluğuna ulaşan sarı-lacivertli ekip mücadelenin ardından düzenlenen törenle kupasını aldı. Seremonide ilk olarak siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şildi takdim edildi. Daha sonra Fenerbahçeli basketbolcular ve teknik heyet madalyalarını aldı. Madalya takdiminden sonra şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Nando de Colo birlikte kaldırdı.

Öte yandan final serisi MVP'si Fenerbahçe Beko forması giyen Wade Baldwin oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör