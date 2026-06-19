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Giriş Tarihi: 19.06.2026 23:00

Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı

Basketbol Süper Ligi’nde 2025-26 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

DHA
Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı
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Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Ligde 13'üncü şampiyonluğuna ulaşan sarı-lacivertli ekip mücadelenin ardından düzenlenen törenle kupasını aldı. Seremonide ilk olarak siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şildi takdim edildi. Daha sonra Fenerbahçeli basketbolcular ve teknik heyet madalyalarını aldı. Madalya takdiminden sonra şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Nando de Colo birlikte kaldırdı.

Öte yandan final serisi MVP'si Fenerbahçe Beko forması giyen Wade Baldwin oldu.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE BEKO #BEŞİKTAŞ GAİN #MELİH MAHMUTOĞLU

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Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı
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