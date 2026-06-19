TOFAŞ, Jamuni Mcneace’yi kadrosuna kattı!

2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmalarına devam eden TOFAŞ, Fransa'da Cholet Basket forması giyen Birleşik Amerikalı pivot Jamuni McNeace'i kadrosuna kattı.

Daha önce ülkemizde 2022-2023 sezonunda Semt77 Yalova Belediyespor forması giyen ve son olarak Fransa'da Cholet Basket adına görev yapan McNeace, 2025-2026 sezonunda Fransa Elite ProA Ligi'nde 31 maçta 10.6 sayı, 5 ribaund, 0.9 blok; Basketball Champions League'de ise 8 maçta 11.1 sayı, 4.4 ribaund maç başı ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Geride kalan sezonda TOFAŞ Basketbol Takımı'na karşı üç Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in karşılaşmasında rakip olan Jamuni McNeace, ilk maçta 5 sayı, 6 ribaund, 2 asist; ikinci maçta 18 sayı, 4 ribaund, 1 blok ve üçüncü maçta ise 14 sayı, 4 ribaund, 2 asist istatistikleriyle oynamıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör